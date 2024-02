PALMARES des 3emes PARIS FILM CRITICS AWARDS – Paris le 4 Février 2024

Article écrit par Jean-Michel Pignol

La 3e Cérémonie des Paris Film Critics Awards s’est déroulée dimanche 4 février, au cinéma le Silencio des Prés à Paris. Créés par Sam Bobino et inspiré des New York Film Critics Circle Awards ou des Los Angeles Film Critics Association Awards, ces prix, décernés par une assemblée d’une centaine de journalistes de cinéma parisiens, récompensaient les meilleurs films, français comme internationaux, sortis en salle en France durant l’année 2023 ou sur les plateformes, ainsi que les meilleures séries.

Lors de cette cérémonie, l’académie des Paris Film Critics Awards a particulièrement distingué le film français Anatomie d’une chute de Justine Triet, ainsi que le film américain Babylon de Damien Chazelle, les deux grands gagnants de la soirée, qui repartent chacun avec 4 trophées dont celui de la meilleure actrice (pour Sandra Hüller) et du meilleur scénario pour Anatomie d’une chute et du meilleur réalisateur et de la meilleure musique pour Babylon.

Tout au long de la soirée les récompenses et prises de paroles se sont succédées, surtout en présentiel avec Raphaël Quenard (prix de la révélation masculine pour Chien de la casse) et Ella Rumpf (prix de la révélation féminine pour Le Théorème de Marguerite), qui étaient venus chercher leur prix, ou par vidéos interposées pour Damien Chazelle et Justin Hurwitz (meilleur réalisateur et meil- leur compositeur pour Babylon), Arieh Worthalter (prix du meilleur acteur pour Le Procès Goldman de CédricKahn) et Eric Roth (le co-scénariste avec Martin Scorsese de Killers of the Flower Moon, prix de la meilleure adaptation). Parmi les autres personnalités présentes on pouvait citer : Mathilda May, Alain Terzian, Kaouther Ben Hania (la réalisatrice nommée à l’Oscar du meilleur documentaire et lauréate de la soirée pour Les Filles d’Olfa), Anna Novion (la réalisatrice du Théorème de Marguerite), Victoria Bedos, Héléna Noguerra, India Hair (nommée pour Rien à Perdre), Charlélie Couture, Olivier Megaton (le réalisateur de Taken 2 et 3), Thierry Klifa (dont le film Les Rois de la piste sortira en mars prochain), Christophe Carrière, Pierre Filmon, Cyril Morin, les réalisatrices Sabrina Van Tassel et Nafsika Guerry- Karamaounas, le Vice-Président de la Warner Bros. France Olivier Snanoudj, le Directeur général de Paramount Pictures France Frédéric Moget…

VV Vincent Lindon et Sam Bobino

Vincent Lindon à l’honneur



Le point culminant de la soirée fut l’hommage rendu à l’acteur Vincent Lindon, en sa présence, pour célébrer ses quarante ans de carrière. Une séquence pleine d’émotion, avec également Stéphane Brizé, son réalisateur fétiche. Parmi les autres hommages de la soirée on mentionnera celui rendu au légendaire cinéaste américain Jerry Schatzberg (Portrait d’une enfant déchue, Panique à Needle Park, L’Épouvantail), au grand critique français de cinéma récemment disparu, Michel Ciment, en présence de son épouse et de son fils et au Studio Warner Bros. pour ses 100 ans.

Une soirée de remise de prix du cinéma dont nous vous proposons de découvrir le palmarès complet ci-dessous :

PALMARÈS DES PARIS FILM CRITICS AWARDS 2024

MEILLEUR FILM : Anatomie d’une chute. Justine Triet, produit par Marie-Ange Luciani, David Thion & Philippe Martin.

MEILLEUR RÉALISATEUR : Damien Chazelle. Babylon

MEILLEURE ACTRICE : Sandra Hüller. Anatomie d’une chute

MEILLEUR ACTEUR : Arieh Worthalter. Le Procès Goldman

MEILLEURE ACTRICE DANS UN SECOND RÔLE : Adèle Exarchopoulos .Je verrai toujours vos visages

MEILLEUR ACTEUR DANS UN SECOND RÔLE : Brad Pitt. Babylon

MEILLEURE RÉVÉLATION FÉMININE : Ella Rumpf. Le Théorème de Marguerite

MEILLEURE RÉVÉLATION MASCULINE : Raphaël Quenard. Chien de la Casse

MEILLEUR SCÉNARIO : Justine Triet & Arthur Harari. Anatomie d’une chute

MEILLEUR ADAPTATION : Eric Roth, Martin Scorsese. Killers of the Flower Moon

MEILLEURE PHOTOGRAPHIE : Hoyte van Hoytema. Oppenheimer

MEILLEUR MONTAGE : Laurent Sénéchal. Anatomie d’une chute

MEILLEURE MUSIQUE : Justin Hurwitz. Babylon

MEILLEURS DÉCORS : Florencia Martin. Babylon

MEILLEURS COSTUMES : Thierry Delettre .Les Trois Mousquetaires : D’Artagnan

MEILLEUR PREMIER FILM : Chien de la casse. Jean-Baptiste Durand

MEILLEUR FILM D’ANIMATION : Mars Express. Jérémie Périn produit par Didier Creste & Gaëlle Bayssière

MEILLEUR DOCUMENTAIRE : Les Filles d’Olfa. Kaouther Ben Hania produit par Nadim Cheikhrouha

MEILLEURE SÉRIE TV (OU MINI-SÉRIE) : D’argent et de sang Xavier Giannoli produit par Olivier Delbosc

PRIX D’HONNEUR : Vincent Lindon

PRIX POUR L’ENSEMBLE D’UNE CARRIÈRE : Jerry Schatzberg

PRIX DE LA CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE AU CINÉMA : Michel Ciment

PRIX DE LA MEILLEURE CONTRIBUTION À L’ART DU CINÉMA : Warner Bros.