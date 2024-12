No Nos Moverán

Article écrit par Alexis Leroy

Socorro, avocate obstinée, est obsédée par l’idée de retrouver le soldat qui a tué son frère lors du massacre des étudiants en 1968 dans le quartier de Tlatelolco, Mexique. Ce désir de justice masque une vieille culpabilité qui l’a éloignée de sa sœur Esperanza et de son fils Jorge. Après des décennies de recherche, une nouvelle piste la rapproche du soldat.

Depuis plus de cinq décennies, Socorro Castellanos (Luisa Huertas) vit tourmentée par la mort de son frère. Coque, comme elle le surnommait affectueusement, a perdu la vie lors d’un affrontement entre militaires et étudiants sur la Plaza de las Tres Culturas, le 2 octobre 1968. Comme le protagoniste, la nation entière n’a jamais oublié les victimes de ce massacre impitoyable. . « C’est un péché d’oublier ceux que nous avons perdus », dit la vieille dame dans l’une de leurs conversations. Les souvenirs de ceux qui sont partis sont devenus des traumas, plaies encore ouvertes dans la mémoire collective. Leurs familles, dévastées par la tragédie, continuent d’attendre l’arrivée d’une justice insaisissable qui libère les responsables de ces actes iniques. Lassée de constater l’impunité qui ronge le pays, Socorro a décidé de prendre les choses en main, consacrant une grande partie de sa carrière professionnelle d’avocate à l’enquête sur cette affaire tragique, afin de retrouver les véritables coupables et de leur infliger une punition exemplaire.

Le jour même où Coque aurait dû fêter son anniversaire, notre avocate obstinée a reçu un mystérieux colis à la porte de son appartement. Un cadeau qui semble venir directement de l’au-delà. A l’intérieur, la boîte contient plusieurs photographies accompagnées du nom d’un soldat ayant participé au massacre de Tlatelolco. C’est l’indice qu’il recherche depuis plus de 50 ans. Avec l’aide de Sidarta (José Alberto Patiño), un jeune homme qu’il a défendu en justice et qui est désormais chargé d’effectuer les travaux d’entretien du logement où il vit avec sa sœur veuve, Socorro commence à dépoussiérer ses dossiers et contacte de vieilles femmes, des amitiés pour mettre en œuvre le plan de vengeance méticuleux qu’il a conçu. Une obsession qui lui a donné la force nécessaire pour endurer les attaques de la vieillesse. Ni l’agoraphobie, ni les problèmes d’audition, ni les vertiges qui inquiètent son fils Jorge (Pedro Hernández) ces derniers temps ne l’empêcheront de résoudre cette affaire qui la motive depuis si longtemps.

No Nos Moverán , le premier long métrage du réalisateur Pierre Saint-Martin Castellanos, est un film émouvant inspiré d’une anecdote personnelle. Sa mère, comme le protagoniste, a perdu son frère à l’automne 1968. Son départ inattendu a provoqué des fractures irréparables dans la famille, dont il a été témoin et a compris au fil des années. A travers cette œuvre, le réalisateur rend un hommage mérité à toutes ces personnes qui, depuis des années, se battent sans relâche pour obtenir justice dans une société qui continue d’être victime d’une vague de violence incontrôlable et insensée. Un film dédié à ces individus qui, comme son titre l’indique, n’ont jamais abandonné et, tels les vaillants guerriers qu’ils ont été, continueront la bataille judiciaire et mémorielle de la bataille jusqu’à leur dernier souffle.

Grâce à sa captivante photographie en noir et blanc qui dépeint avec justesse la solitude et la monotonie, le film explore avec un grand humanisme non seulement les chagrins et les regrets qui accompagnent nos protagonistes au crépuscule de la vie, mais aussi le ressentiment que l’on accumule au fil du temps et qui, parfois, nous aveugle. Une analogie ingénieusement représentée à travers le combat entre un félin et une colombe, qui montre aussi le caractère inévitable et imparfait du monde dans lequel nous vivons. L’actrice Luisa Huertas, que l’on voit régulièrement dans des seconds rôles au cinéma ou dans des telenovelas, livre ici une extraordinaire composition qui couronne plus de 40 ans de carrière. Une interprétation attachante qui nous enrobe avec délice d’empathie et de sympathie dans la douleur, avec la culpabilité et la rage d’un personnage accroché au passé en quête de rédemption.

Drame avec une légère touche d’humour- l’équipe de bras cassés auxiliaires de Socorro est merveilleuse de drôlerie-, No Nos Moverán est l’un des premiers films les plus prometteurs du cinéma mexicain de ces dernières années, une œuvre remarquable tant par ses qualités visuelles que par sa force narrative, et qui expose avec subtilité au spectateur le difficile processus de deuil et de réparation, qu’il soit personnel, familial ou communautaire. Pardonner ne signifie pas oublier, mais cela nous aide à continuer d’avancer et de continuer à lutter pour éviter que le passé ne se répète. Nous pensons aussi à la bouleversante chanson de Joan Baez portant le même titre. Traduit dans notre langue, No nos moveran signifie : Nous ne bougerons pas. Ou nous ne flancherons pas. Comme Socorro face à sa lutte.