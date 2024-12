Article écrit par Jean-Max Méjean

Un film de Noël

C’est le jour de Noël que sort en France ce petit bijou de tendresse, hommage au « vert paradis des amours enfantines ». My Sunshine, deuxième long-métrage du réalisateur, est un film tendre, délicat et mélancolique qui parlera aux jeunes, mais surtout aux adultes pour peu qu’ils regrettent leur enfance et leurs jeux innocents. Hiroshi Okuyama confie lui-même dans le dossier de presse du film qu’il met beaucoup de son histoire et de son enfance dans ses films : « Dans Jésus, mon premier long-métrage, je me suis basé sur ma propre expérience d’enfant. Ce fut l’occasion de constater qu’il m’en reste beaucoup de souvenirs mais aussi que ces derniers sont fragiles et qu’ils ont tendance à disparaître de jour en jour. Je veux profiter d’avoir encore en tête les odeurs de l’enfance pour ce nouveau film. […] Mon ambition est de montrer à l’image un film simple et poétique, jamais explicatif. »

Hommage au patinage artistique

Hiroshi Okuyama est né à Tokyo en 1996. Il est à la fois scénariste, chef opérateur, monteur et réalisateur de ses films. En 2009, alors âgé de treize ans, il dirige le clip vidéo Graduationparty!!!!!, présenté au festival du film international de Kyoto. En 2016 et 2018 il réalise deux courts-métrages : The Swan Smiles et Tokyo 21st October. En 2018, le cinéaste reçoit le prix du Meilleur nouveau réalisateur au Festival international de San Sebastián et celui de la Meilleure photographie au Festival de Stockholm pour son premier long-métrage Jésus, grand succès critique. En 2022, il réalise une série de films documentaires pour la maison Hermès sur l’artisanat et il collabore en 2023 avec Hirokazu Kore-eda sur le scénario de sa série Makanai : dans la cuisine des maiko et réalise trois des neuf épisodes. My Sunshine a été présenté en Sélection Officielle Un Certain Regard au Festival de Cannes 2024. Pour ce deuxième film, Hiroshi Okuyama, qui a été initié au patinage artistique dès son enfance, a voulu rendre hommage à ce sport mais n’y parvenait pas jusqu’à ce qu’il découvre à la fois la chanson My Sunshinede Humbert Humbert qui va lui servir de détonateur en l’écoutant tous les jours et, presque concomitamment, l’acteur Sōsuke Ikematsu dont le charme constitue presque toute l’âme même de ce film qui, à la manière du film anglais Billy Elliot (Stephen Daldry, 2000), raconte l’histoire d’un jeune homme qui veut aller à contre courant des idées reçues.

Charme un peu trouble

Du reste, il se dégage de ce film une sorte de charme un peu trouble qui unit les trois principaux personnages : le jeune patineur Takuya, la jeune fille Takura et leur entraîneur au cœur tendre, Arakawa, pour lequel le réalisateur a pensé ce film en se souvenant du coach gentil de son enfance. Ce trio culmine dans la scène où ils quittent la patinoire pour s’entraîner dans un coin de nature, sur un étang gelé. « L’entraîneur avec lequel j’ai appris à patiner lorsque j’étais enfant était très gentil, confie Hiroshi Okuyama. Il était plus facile pour moi d’être fidèle à l’image de l’entraîneur que j’ai connu. En même temps, l’entraîneur Arakawa est un personnage que j’ai écrit pour Sōsuke Ikematsu, et en réfléchissant au personnage qui lui correspondrait, je suis naturellement arrivé à cet homme doux et bienveillant à l’égard des enfants, mais qui porte aussi en lui une forme de résignation face à la vie, doublé du sentiment d’être rejeté par la société. », parce que homosexuel. Lien vers le visuel : https://www.youtube.com/watch?v=8-X9a6eqaDA