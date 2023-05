Article écrit par Jean-Max Méjean

La réalisatrice franco-tunisienne, née en 1985, a grandi à Paris où elle a suivi des études de cinéma à Paris 3 La Sorbonne Nouvelle. En 2015, elle réalise en Tunisie son premier long-métrage documentaire, Tout est écrit. Son deuxième film, Machtat, également tourné en Tunisie, est présenté à Cannes dans le cadre de l’ACID alors qu’elle développe un nouveau projet documentaire, 316 North Main Street, qui sera tourné aux États-Unis. En filmant un groupe de femmes musiciennes qui se produisent en Tunisie lors des mariages, Sonia Ben Slama nous propose une sorte de radiographie de son pays d’origine en mettant en parallèle ces femmes souvent en difficulté dans leurs couples et pourtant chargées de mettre en scène des mariages qui, dans les pays du Maghreb, sont présentés comme des spectacles avec des mariées exhibées comme des poupées fardées sur des piédestaux. En effet, Fatma et ses filles, Najeh et Waffeh, travaillent comme « machtat », musiciennes traditionnelles de mariage. Tandis que l’ainée, divorcée, tente de se remarier pour échapper à l’autorité de ses frères, la plus jeune cherche un moyen de se séparer de son mari violent.

Ce documentaire laisse une grande place à la musique traditionnelle qui accompagne ces cérémonies et se termine sur une mise en scène de la transe dans laquelle on pourrait lire l’hystérie quasi collective dont se pare le mariage dans une société assez traditionaliste. Cet aspect n’a pas échappé à trois réalisateurs membres de l’ACID, Théodora Barat, Julien Meunier et Vanina Vignal lorsqu’ils écrivent : « Le mariage est ici à la fois leur profession et l’endroit où leur vie intime est la plus difficile et la plus chaotique. C’est tout autant le lieu d’un savoir-faire que d’une perte de contrôle, là où tout semble leur échapper. Entièrement habité par ce paradoxe, Machtat est ainsi parcouru de grands sauts d’intensités, de moments de voltiges ou d’abattements, jusqu’à cette fin où la joie, la tristesse, le tourbillon et l’effondrement se retrouvent dans les mêmes plans, dans les mêmes corps. »