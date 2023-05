J’ai vu le visage du diable

Article écrit par Jean-Max Méjean

Née de parents polonais, Julia Kowalski commence sa carrière par la réalisation de courts métrages documentaires après une formation conduisant au BTS audiovisuel. Son premier long métrage, Crache cœur, a été présenté au Festival de Cannes 2015 (sélection de l’ACID). La présentation de ce dernier court-métrage d’une durée de 36 minutes à la Quinzaine des Cinéastes ressemble à une consécration. En effet, d’une manière percutante et comme si elle adhérait aux récits sur la possession, la réalisatrice nous propose un petit film à la manière de L’Exorciste. A Kościerzyna, petite bourgade du nord de la Pologne, de nos jours, Majka, dix-huit ans, est convaincue d’être possédée par le démon qui parle dans sa tête et se manifeste à son insu. Elle décide de rencontrer le père Marek Rogala, un prêtre exorciste.

Il faut dire que la réalisatrice a su choisir ses interprètes, notamment Maria Wróbel qui joue le rôle de la toute jeune fille parfaitement crédible, mais aussi le décor d’une Pologne aux confins des grandes forêts et des brumes. Le film est dérangeant justement parce qu’il ne choisit pas son camp et on en vient à se demander où se situe la parole de la cinéaste comme si elle laissait la porte ouverte à ces croyances d’un autre temps,tout en proposant un portrait réaliste à la fois d’un pays et d’une société encore patriarcale et superstitieuse. C’est un court-métrage inspiré qui peut s’apprécier à divers niveaux mais qui n’est cependant pas dépourvu d’une certaine forme d’humour car la jeune fille ne semble pas dupe de sa « possession » puisqu’elle se compare parfois en en riant à la petite fille de L’Exorciste. Un film intrigant sur un sujet inépuisable apparemment.