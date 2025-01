Article écrit par Jean-Max Méjean

Depuis quelques années, l’enseignement du cinéma a le vent en poupe. Et les livres pour l’enseigner ne manquent pas. Beaucoup de manuels d’écriture scénaristiques ont été publiés, beaucoup de livres expliquent comment écrire un film. Les auteurs de ces livres sont rarement eux-mêmes scénaristes. Certains d’entre eux ont commis l’un ou l’autre un scénario, mais ce ne sont presque jamais des gens qui écrivent professionnellement, avec une carrière qui s’étend sur plusieurs d’années. En plus, le développement quasi exponentiel des chaînes privées et des séries exigent des acteurs mais aussi des professionnels du cinéma. Et en premier lieu, les scénaristes vu qu’ils ont une importance capitale pour l’invention des histoires.

Et qui n’est pas étonné, tout comme avec la musique, qu’avec si peu de notes et si peu de mots, on arrive à bâtir des histoires, quelquefois hallucinantes, magnifiques, étonnantes ou horripilantes. Il n’est pas dit non plus bien sûr que ce petit pavé vous rende géniaux, ô apprentis scénaristes, mais ça peut aider. Surtout que l’auteur, ou l’éditeur, on ne sait, a pris la précaution de faire suivre son titre d’un point d’exclamation. Qu’est-ce à dire ? Doit-on le clamer, en être fier, s’en étonner, ou tout simplement le voir comme un appel à bien travailler d’autant que, à la différence de la plupart de ceux qui enseignent le cinéma, Philippe Blasband a travaillé dans plusieurs domaines littéraires, romans, théâtre, etc. Mais il a fini par se rendre compte que ce qu’il est, fondamentalement, c’est scénariste ! D’où l’exclamation ! « Il a participé à plus d’une centaine de scénarios, dont plusieurs dizaines ont été tournés et diffusés. Certains de ces films ont même eu un succès international (entre autres Une liaison pornographique, Irina Palm, Les Émotifs anonymes). Il a aussi connu des échecs cuisants. Il s’est bien amusé, et il en a bavé. »

Il a l’air de présenter ça de manière ludique pourtant, alors c’est plutôt encourageant, mais il n’ignore pas et ne cache pas que c’est aussi un métier difficile et qui nécessite certes un certain savoir-faire, un certain métier, mais aussi et surtout un talent certain, pour ne pas dire du génie pour tenter de toujours rendre inouï cet art nouveau, surprenant et magique. « Dans ce livre, il évoque ainsi sa vie de scénariste et tente d’analyser ce que c’est, finalement un scénario. Il parle des relations de cause à effet dans l’écriture ; des rapports entre le scénariste et le reste de l’équipe qui fabrique le film ; de l’importance de l’intuition chez le scénaristes. Ceci est un manuel, mais le plus personnel, le plus vif possible. » A lire donc d’urgence, surtout si vous ne faites ni médecine, ni architecture, quoique…

Philippe Blasband est Belge. Il est né à Téhéran, le 26 juillet 1964 (le même jour que Sandra Bullock). Il a étudié le montage cinéma et vidéo à l’INSAS. Il a écrit des films, des pièces de théâtre, des romans. Il a parfois réalisé et mis en scène. Il boit beaucoup de thé vert et mange trop de chocolat. Mais il arrête quand il veut. Il vit à Bruxelles, avec son épouse, la comédienne Aylin Yay, leurs deux enfants Théo et Ellie, et un vieux bouledogue français, prénommé Pétunia.

Philippe Blasband. Scénariste ! Les Impressions nouvelles, Bruxelles, 2025. 328 p. 22 euros. Distribution Harmonia Mundi.