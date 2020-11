Un prix pour Ahmad Al Morsy

Article écrit par Jean-Max Méjean

De bonnes nouvelles du cinéma égyptien : le directeur de la photographie Ahmad Al Morsy récompensé par la Société des cinéastes australiens (Australian Cinematographers Society)

Pour la troisième année consécutive, le directeur de la photographie Ahmad Al Morsy a reçu deux prix de l’Australian Cinematography Society (ACS), portant le total à neuf prix de l’ACS depuis sa création en 2017. Il a reçu le Golden Award of Corporate Branding and Advertising pour la vidéo Same Great Feelings (AKA. Experience Egypt), qu’il a également réalisé, pour le ministère du Tourisme et des Antiquités en Egypte, et le Silver Award de John Bowring pour la chaîne de télévision égyptienne Identity pour son film sur la Reine Néfertiti.

Les activités les plus récentes d’Ahmad Al Morsy incluent une master-class intitulée: « Contes visuels et adaptation aux conditions changeantes » dans le cadre du pont CineGouna, organisé dans le cadre du 4e Festival du film d’El Gouna, devant une salle comble avec un énorme succès.

Sa vidéo promotionnelle Same Great Feelings a été projetée lors de la conférence de presse avant le Festival du film d’El Gouna pour mettre en évidence les mesures de précaution qui ont été prises à travers l’Égypte en général, et à El Gouna en particulier, et pour encourager les touristes inquiets, festival visiteurs et invités de revisiter le pays et de participer à la quatrième édition du festival.

En deux minutes, la vidéo présente les mesures sanitaires strictes mises en œuvre en Égypte à la lumière de la crise du COVID-19, mettant en vedette les sites touristiques les plus attractifs du pays grâce au retour de deux touristes fidèles après la décision du pays de redémarrer le tourisme.

A voir sur le lien suivant: https://www.facebook.com/watch/?v=281953432951397

Ahmad Al Morsy est membre de l’Australian Cinematographers Society (ACS) et de la Canadian Society of Cinematographers (CSC). Tout au long de sa carrière, Al Morsy a remporté 22 prix nationaux et internationaux pour son travail, dont Messages From The Sea (2010), The Party (2013), The Blue Elephant (2014), The Originals (2017), Diamond Dust (2018). Dark Whispers, qui a généré plus de 102 millions d’EGP de recettes au box-office égyptien, est devenu ainsi le film le plus rentable de l’histoire du cinéma égyptien. Son dernier travail sur le film Al Aref, Awdat Younis, du réalisateur Ahmad Alaa Aldeeb, interprété par la superstar égyptienne Ahmed Ezz, sortira prochainement dans les salles de cinéma. Actuellement, il travaille sur le prochain film Kira et El Gin avec Marwan Hamed, marquant leur cinquième collaboration cinématographique.