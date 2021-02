Un personnage à sacrifier : sur l’écriture d’Adel pour la série « En thérapie »

La même démarche est entreprise quand il s’agit de présenter dans le premier épisode Arianne (Mélanie Thierry), jeune chirurgienne qui s’est occupée des rescapés des attentats. Très rapidement, il faut la rabaisser ; il faut la rendre vulgaire. De la même manière qu’Adel, les mots qu’on lui donne l’enferment et ce, dès qu’elle raconte au psychanalyste l’aventure qu’elle a eue avec un collègue après avoir soigné les blessés du Bataclan :

« Il a baissé son froc… Ça vous choque ce que je raconte hein… C’était énorme… »

Après en avoir fait un homme déséquilibré et vulgaire, il va falloir désormais comprendre pourquoi Adel en est là. Il va falloir le soigner, alors le psychanalyste va le faire parler de son enfance. Le cliché était inévitable mais encore une fois, gênés par cette difficulté d’écriture, les scénaristes vont instrumentaliser la parole d’Adel à plusieurs reprises à travers des clins d’œil méta rigolards : « Bien sûr vous voulez que je vous parle de mon enfance ! ». Durant les épisodes où apparait Adel, petit à petit il semble évident que la question à laquelle les créateurs d’En thérapie veulent répondre est non plus pourquoi cet homme surentrainé perd pied après le Bataclan mais plutôt pourquoi est-il devenu membre de la BRI ? Un imam lors d’une opération l’insulte de traitre, son psychanalyste lui explique qu’il a peur d’être « ramené à l’identité de l’arabe » et Adel fait un rêve dans lequel l’ennemi contre lequel il se bat, l’Autre, a en réalité son visage. Le voile de la culpabilité n’a jamais été si lourd et si peu subtile. Pour « sauver » Adel, les scénaristes choisissent de lui faire croire que son visage est problématique, qu’il doit lutter contre l’image qu’il renvoie (s’il se bat contre le terrorisme il ne devrait pas avoir cette tête là) et le mettent face à des contradictions nauséabondes. Il est une anomalie. Ils le font même se justifier et s’humilier : « Je ne suis même pas musulman » se sent-il forcé de nous dire dans l’épisode sept. Petits malins, les créateurs de cette série utilisent le principe même de la thérapie pour condamner leur personnage sans se salir les mains : ils laissent parler Adel. Ils l’écoutent juste et ne sont donc pas responsables de ce qui est dit. Tout vient de lui et le psychanalyste Philippe Dayan en face laisse faire, impuissant.

La vérité d’Adel apparaitra à tous dans le grotesque épisode vingt-sept, dernier épisode dans lequel il apparait. Désormais apaisé, il parle d’une voix calme et reste assis dans le canapé. Pour bien que l’on comprenne les changements qui se sont opérés durant sa thérapie, une lumière quasi mystique vient désormais éclairer son visage et un cabinet jusqu’alors sombre. Les souvenirs lui sont revenus. On comprend que le sang du Bataclan dont il a parlé plus tôt n’est que l’écho du sang du massacre de sa famille auquel il à survécu avec son père et sa mère dans l’Algérie de la décennie noire. Les morts du Bataclan deviennent un ressort scénaristique. Le GIA et Daesh, l’Algérie des années 1990 et la France de 2015, tout se mélange et tout se vaut. Adel se souvient. S’il est devenu flic c’est pour protéger les autres et libérer son père de la culpabilité qui le ronge depuis la mort de sa famille il y a vingt-cinq ans. Les scénaristes vont le convaincre que sa démarche pourtant n’est pas suffisante et qu’il doit aller plus loin encore. « Notre civilisation est en train de s’effondrer et moi je ne peux pas laisser faire ça sans me battre. » annonce plein d’emphase Adel à son psychanalyste. Il va donc partir en Syrie pour combattre les terroristes sur le terrain et y trouver la mort puisqu’on ne lui laisse plus le choix. Son psychanalyste va essayer de le retenir, mais sans trop y croire car Adel doit partir pour être sacrifié. On ira alors à son enterrement. Un épisode sera consacré à son père dans lequel ce dernier accusera le psychanalyste Philippe Dayan de n’avoir rien fait pour l’empêcher de partir se faire tuer. Encore une fois, les scénaristes et les créateurs d’En thérapie regarderont cette scène de loin, dédouanés de tout et contents d’eux, un œil complice pour le spectateur. Avec cynisme, ils nous diront à nouveau qu’ils n’y pouvaient rien ; que c’était écrit.