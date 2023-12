Terrifier 2. Combo Blu-Ray UHD 4K + Blu-ray chez ESC.

Article écrit par Jean-Michel Pignol

Début 2023, l’arrivée de Terrifier avait grand bruit. Une très belle surprise pour tous les fans de slashers gores déjantés. Pas surpris – depuis Carpenter – par le fait que la fête d’Halloween puisse aiguiser l’appétit d’un tueur en série sans aucune limite. Pas surpris – depuis Stephen King – par le fait qu’un clown puisse être l’ambassadeur des ténèbres. Mais surpris par le fait qu’un réalisateur puisse encore scotcher son monde avec une telle désinvolture et un tel mauvais esprit, à une époque où le formatage et la bien-pensance étouffent dans l’œuf le moindre écart de conduite. Pour rester indécent, Damien Leone ne pouvait décemment se contenter d’utiliser exactement les mêmes ingrédients pour sa nouvelle mixture sanglante. Certes, c’est toujours Art, ressuscité après son autopsie, qui, sur son chemin va plaisamment trucider toutes les âmes animées de bonne volonté, mais il sera assisté ici par The Little Pale Girl, une enfant aussi déjantée et savamment grimée que lui.

Tout en gardant son tropisme trash et sadique, Léone reformate son univers. Au niveau du décorum, le premier épisode jouait à fond la carte de la sobriété, celle d’une épouvante fauchée qui s’épanouit dans des décors minimalistes et des éclairages de chantier. Dans cette deuxième nuit d’Halloween, les couleurs chaudes scintillent pour surligner l’opposition entre l’esprit bigarré de l’une des soirées les plus attendues de l’année et la noirceur des festivités organisées par clown. Saturation des couleurs à visée parodique dans la scène la plus déjantée du film : un rêve où Sienna – le personnage principal -, déguisée en Dorothy du Magicien d’Oz participe à une pub pour un fast food qui est heureux de vendre de « la merde » car les clients viennent uniquement pour s’éclater. Dans le premier volet de la franchise, le cynisme était uniquement « gratuit », il prend à présent des allures de satire et de critique sociale, tout en étant toujours autant jouissif. Autre changement majeur, le récit se voulant plus ambitieux, tous les personnages ne sont plus destinés à n’être que de la simple chair à saucisses. Par conséquent, le clown-boucher va passer une bonne partie de son temps dans l’ombre, pas simplement pour attendre le moment crucial – très peu d’apparitions surprises -, mais pour laisser à ses proies le temps de vivre une existence digne ce nom : les traumas de la famille de la famille de Sienna – une Lauren LaVera très convaincante – possèdent une réelle épaisseur. Contrairement à un bon nombre de slashers lambda les victimes ne sont ni stéréotypées ni stupides. Cette empathie rend encore plus cruelle et sadique l’horrible sort qui les attend, dans un final qui n’en finit pas de finir, un festival pour les yeux. Au total, le film flirte avec les deux heures vingt. De quoi marquer un changement de dimension ; du petit film fauché et drôlement malin vers l’elevated horror. Très attendu, le prochain épisode de la franchise, bientôt programmé, tranchera : embourgeoisent du clown ou retour aux sources ?

Terrifier 2. Combo Blu-Ray UHD 4K + Blu-ray chez ESC depuis mi décembre.