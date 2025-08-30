Article écrit par Charlotte Garima

Adam Cooper, scénariste de célèbres blockbusters (Assassin’s Creed, Exodus), s’essaie à la réalisation avec son premier long-métrage, Sleeping Dogs. Il met en scène Russel Crowe dans le rôle de Roy Freeman, un ex détective de police atteint de la maladie d’Alzheimer. Crowe incarne un homme désorienté, rongé par sa perte de mémoire et son licenciement. Il survit grâce aux nombreux post-it collés au quatre coins de sa maison, seuls repères de sa vie passée.

Alors qu’il expérimente un nouveau traitement, Roy est contacté par un détenu condamné à mort après dix ans passés en prison. L’homme plaide son innocence, accusant l’ancien policier d’être responsable de son arrestation. Le prisonnier insiste et déclare une phrase qui prendra tout son sens : « Ne voulez-vous pas apaiser votre conscience ? ». Freeman qui n’a aucun souvenir de l’affaire, rend visite à son ancien collègue, Jimmy (Tommy Flanagan) et se replonge dans les dossiers du passé.

Le film peine à se sortir des schémas classiques des thrillers psychologiques. Cooper multiplie les métaphores, cadrage décentré, puzzle défait, cadre photo brisé, autant d’illustrations de la souffrance du personnage face à sa perte de mémoire. Le film ne manque pas de rappeler le Memento de Christopher Nolan (2000) et son protagoniste amnésique, lui aussi à la recherche d’un meurtrier. Petit à petit, Roy Freeman rassemble les pièces du puzzle jusqu’à la découverte de la vérité. Là encore, l’image devient littérale : le puzzle du début est entièrement fini marquant la résolution de l’enquête.

Côté narration, l’histoire suit son cours et s’essouffle au fur à et mesure. L’enquête de Roy se mélange à ses souvenirs ainsi qu’aux témoignages des autres personnages. Le spectateur est mené de théorie en théorie sans finalement pouvoir se faire son propre avis. Le coup final, classique des thrillers psychologiques, des films puzzle, le renversement de situation : il fallait effectivement ne pas remuer le passé, « let the sleeping dogs lie »*, nous prévenait pourtant le titre.

*Le proverbe anglais « let the sleeping dogs lie » a pour équivalent, en français, l’expression « ne réveillez pas le chat qui dort ».

Sleeping Dogs Amazon Prime Video depuis le 15 août 2025.