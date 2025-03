Paris Film Critics Awards : nominations de l’édition 2025

Les nominations pour la 4ᵉ cérémonie des Paris Film Critics Awards ont été annoncées ce vendredi 21 février 2025. Elles sont réparties en 19 catégories, auxquelles s’ajoutent 4 prix spéciaux ou d’honneur.

La liste des lauréats sera dévoilée le 9 mars prochain lors d’une prestigieuse cérémonie de remise des prix qui se tiendra à l’hôtel Royal Monceau-Raffles Paris, seul palace parisien doté d’une salle de cinéma.

LISTE DES NOMINATIONS

MEILLEUR FILM / BEST PICTURE



Anora / Sean Baker

Le Comte de Monte-Cristo / Matthieu Delaporte, Alexandre de La Patellière

Emilia Pérez / Michel Audiard

L’Histoire de Souleymane / Boris Lojkine

The Substance / Coralie Fargeat

La Zone d’intérêt (The Zone of Interest) / Jonathan Glazer

MEILLEUR RÉALISATEUR.TRICE / BEST DIRECTOR

Jacques Audiard / Emilia Pérez

Sean Baker / Anora

Coralie Fargeat / The Substance

Gilles Lellouche / L’Amour Ouf

Matthieu Delaporte, Alexandre de La Patellière / Le Comte de Monte-Cristo

Boris Lojkine / L’Histoire de Souleymane

MEILLEURE ACTRICE / BEST ACTRESS

Karla Sofía Gascón / Emilia Pérez

Hafsia Herzi / Borgo

Sandrine Kiberlain / Sarah Bernhardt, La Divine

Mikey Madison / Anora

Demi Moore / The Substance

Emma Stones / Pauvres Créatures (Poor Things)

MEILLEUR ACTEUR / BEST ACTOR

Ralph Fiennes / Conclave

Karim Leklou / Le Roman de Jim

Pierre Niney / Le Comte de Monte-Cristo

Sebastian Stan / The Apprentice

Pierre Lottin / En Fanfare

Sofiane Zermani / Barbès, little Algérie

MEILLEURE ACTRICE DANS UN SECOND RÔLE / BEST SUPPORTING ACTRESS

Catherine Frot / Miséricorde

Margaret Qualley / The Substance

Zoe Saldaña / Emilia Pérez

Anamaria Vartolomei / Le Comte de Monte-Cristo

Mallory Wanecque / L’Amour Ouf

Isabella Rossellini / Conclave

MEILLEUR ACTEUR DANS UN SECOND RÔLE / BEST SUPPORTING ACTOR

Yura Borisov / Anora

Alain Chabat / L’Amour Ouf

Jean-Baptiste Durand / Miséricorde

Laurent Lafitte / Le Comte de Monte-Cristo

Pierre Lottin / Quand vient l’automne

Jeremy Strong / The Apprentice

MEILLEURE RÉVÉLATION FÉMININE / BEST YOUNG ACTRESS

Cailee Spaeny / Priscilla

Ghjuvanna Benedetti / Le Royaume

Maïwène Barthélemy / Vingt dieux

Malou Khebizi / Diamant Brut

Megan Northam / Rabia

Mallory Wanecque / L’Amour ouf

MEILLEURE REVELATION MASCULINE / BEST YOUNG ACTOR

Adam Bessa / Les Fantômes

Sayyid El Alami / Leurs enfants après eux

Clément Faveau / Vingt dieux

Malik Frikah / L’Amour ouf

Félix Kysyl / Miséricorde

Abou Sangaré / L’Histoire de Souleymane

MEILLEUR SCENARIO ORIGINAL / BEST ORIGINAL SCREENPLAY



Anora / Sean Baker

Borgo / Stéphane Demoustier

En fanfare / Emmanuel Courcol, Irène Muscari

Les Fantômes / Jonathan Millet, Florence Rochat

Les Graines du figuier sauvage / Mohammad Rasoulof

L’Histoire de Souleymane / Boris Lojkine, Delphine Agut

The Substance / Coralie Fargeat

MEILLEURE ADAPTATION / BEST ADAPTED SCREENPLAY

Le Comte de Monte-Cristo / Matthieu Delaporte, Alexandre de La Patellière

Conclave / Paul Straughan

Émilia Pérez / Jacques Audiard, Thomas Bidegain, Léa Mysius, Nicolas Livecchi

Miséricorde / Alain Guiraudie

La plus precieuse des marchandises / Michel Hazanavicius, Jean-Claude Grumberg

Le Roman de Jim / Arnaud Larrieu, Jean-Marie Larrieu

La Zone d’intérêt (The Zone of Interest) / Jonathan Glazer

MEILLEURE PHOTOGRAPHIE / BEST CINEMATOGRAPHY

Le Comte de Monte-Cristo / Nicolas Bolduc

Dune : part. 2 / Greig Fraser

Emilia Pérez / Paul Guilhaume

L’Histoire de Souleymane / Tristan Galand

The Substance / Benjamin Kračun

La Zone d’intérêt (The Zone of Interest) / Lukasz Zal

MEILLEUR MONTAGE / BEST FILM EDITING

L’Amour Ouf / Simon Jacquet

The Apprentice / Olivier Bugge Coutté, Olivia Neergaard-Holm

Le Comte de Monte-Cristo / Célia Lafitedupont

Emilia Pérez / Juliette Welfling

Pauvres Créatures (Poor Things) / Yorgos Mavropsaridis

La Zone d’intérêt (The Zone of Interest) / Paul Watts

MEILLEURE MUSIQUE ORIGINALE / BEST ORIGINAL SCORE

L’Amour Ouf / Jon Brion

Challengers / Trent Reznor, Atticus Ross

Le Comte de Monte-Cristo / Jérôme Rebotier

Dune : part. 2 / Hans Zimmer

Emilia Pérez / Camille Ducol, Clément Ducol

La plus précieuse des marchandises / Alexandre Desplat

MEILLEURS DÉCORS / BEST PRODUCTION DESIGN

Conclave / Suzie Davies

Le Comte de Monte-Cristo / Stéphane Taillasson

Emilia Pérez / Emmanuelle Duplay

Pauvres Créatures (Poor Things) / James Price

Sarah Bernhardt, la divine / Olivier Radot

The Substance / Stanislas Reydellet

MEILLEURS COSTUMES / BEST PRODUCTION DESIGN

Le Comte de Monte-Cristo / Thierry Delettre

Dune : part. 2 / Jacqueline West

Emilia Perez / Virginie Montel

Nosferatu / Linda Muir

Pauvres Créatures (Poor Things) / Holly Waddington

Sarah Bernhardt, la divine / Anaïs Romand

MEILLEUR PREMIER FILM / BEST FIRST FILM

Barbès, Little Algérie / Hassan Guerrar

Diamant brut / Agathe Riedinger

Le Royaume / Julien Colonna

Les Fantômes / Jonathan Millet

Rabia / Mareike Engelhardt

Tatami / Zar Amir Ebrahimi, Guy Nattiv

Vingt Dieux / Louise Courvoisier