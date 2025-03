Lumière ! L’aventure continue

Article écrit par Audrey Colard

Redécouvrir les vues cinématographiques des frères Lumière est toujours une expérience fascinante. Elles offrent un accès privilégié à des histoires anciennes, des scènes de vie peuplées de sujets anonymes qui, sans ces images, auraient été condamnés à l’oubli. En contemplant ces vues, on ne peut s’empêcher de se projeter et de nourrir le fantasme selon lequel l’un de nos ancêtres pourrait avoir été immortalisé par les opérateurs Lumière. Néanmoins, cette rêverie n’est que de courte durée, interrompue par l’omniprésence de la voix off de Thierry Frémaux. Loin de se limiter à une simple contextualisation, cette dernière tend à construire le propos selon lequel les frères Lumière auraient inventé le cinéma, tel que nous le connaissons aujourd’hui.

Ce propos nous pose un problème dans la mesure où il repose sur une vision téléologique, considérant l’histoire du cinéma comme un processus linéaire et progressif. Or, affirmer que les frères Lumière ont inventé le cinéma c’est ignorer tout un pan de son histoire, de ses inventions, de ses différents formats de diffusions et de ses pratiques amatrices. Clarifions ainsi la situation : les frères Lumière n’ont pas inventé le cinéma mais ont apporté plutôt une contribution décisive à son développement. Leur innovation réside notamment dans la mise au point de la croix de Malte ; un mécanisme permettant de transformer le défilement continu de la pellicule en un mouvement saccadé. Ce dispositif a ainsi rendu possible la création du cinématographe en 1895 mais des inventions précédentes avaient déjà permis l’enregistrement d’images en mouvement. Par exemple, le studio Black Maria fondé par Thomas Edison en 1893 avait enregistré plusieurs vues avec le kinétoscope et le kinétographe. Ainsi, quand Frémaux déclare : “Louis Lumière accomplit un geste double : Il est le dernier inventeur et le premier cinéaste” il ne fait que renforcer l’imaginaire du régime de la rupture et simplifie à tort l’histoire complexe des origines du cinéma.

Prenons un nouvel exemple. Au moment où les opérateurs Lumière sont envoyés aux quatre coins du monde pour rapporter des images, les cinémas itinérants et forains se multiplient parallèlement. La société de production britannique Mitchell & Kenyon — dont le corpus a été redécouvert seulement en 2010 — réalisait des films destinés à être vendu aux forains, qui les diffusaient ensuite dans leurs baraques. Lorsque Frémaux affirme que les Lumière ont inventé « un public », c’est-à-dire une manière de voir les films, il abrège encore la longue histoire du cinéma puisque l’exemple de Mitchell & Kenyon démontre ici que le cinéma n’est pas ontologiquement lié à des normes de diffusions.

Le génie des Lumière n’est guère contestable mais nous déplorons ici l’unidimensionnalité du commentaire de Frémaux qui l’accompagne. À notre époque où les études cinématographiques œuvrent à dévoiler une pluralité de pratiques, de dispositifs d’enregistrements et de diffusions qui ont accompagné le cinéma des premiers temps, il n’est plus possible d’entretenir un discours téléologique de la sorte.