LIVRE Xavier Dolan, la folie des passions

Article écrit par Audrey Colard

S’il est considéré comme une figure emblématique du cinéma québécois contemporain de par la portée internationale de ses films et de ses nombreuses distinctions, Xavier Dolan, demeure un personnage mystérieux, finalement peu étudié par les milieux universitaire français. C’est ce manque que l’ouvrage Xavier Dolan, La folie des passions entend combler en proposant un tour d’horizon complet de la filmographie du cinéaste et en traitant les obsessions de son œuvre.

En 2023, à seulement 34 ans, Xavier Dolan annonçait mettre un terme à sa carrière de cinéaste, entamée à seulement 19 ans avec J’ai tué ma mère (2009). Ce premier long-métrage avait immédiatement séduit lors de sa présentation à la Quinzaine des Réalisateurs du festival de Cannes, tandis que sa dernière création, La Nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé (2022) est passée inaperçue et n’a pas réussi à séduire le public. Si Dolan avait fait une entrée fracassante dans l’industrie cinématographique, l’ouvrage constate que depuis Juste la fin du monde (2016), qui lui valut le Grand Prix du Jury à Cannes, la visibilité et la reconnaissance qui accompagnaient ses débuts semblent s’estomper. En effet, ses films les plus récents n’ont plus rencontré le même engouement critique ni les récompenses internationales qui avaient marqué son ascension fulgurante.

Xavier Dolan, La folie des passions œuvre alors à redorer ces derniers films tels que The Life and Death of John F. Donovan (2018) ou Matthias et Maxime (2019) en mettant en lumière par le fruit d’analyses très pointues leurs qualités esthétiques souvent occultées lors de leurs réceptions initiales. À travers leurs contributions, les auteurs soulignent combien ces films continuent d’exposer la sensibilité du cinéaste pour certaines thématiques, faisant toute la singularité et la cohérence de son univers. L’ouvrage offre également une découverte des réalisations plus méconnues du réalisateur, telles que ses vidéoclips réalisés pour le groupe Indochine ou encore la chanteuse Adèle, et en propose une analyse. Ainsi, en dressant une cartographie complète de l’œuvre dolanienne, cet ouvrage tend à s’imposer comme une référence en France sur le cinéaste.

L’ouvrage s’emploie par ailleurs à clarifier la position du cinéaste, souvent mal comprise ou jugée paradoxale, vis-à-vis de la tendance à catégoriser ses films comme relevant d’un cinéma « gay ». On revient notamment sur l’épisode polémique de 2012, durant lequel le réalisateur avait refusé de se rendre à Cannes pour recevoir la Queer Palm. Ce refus n’était pas un acte contre la communauté gay – laquelle doit d’ailleurs continuer à exister, et à lutter pour la défense de ses droits qui, en ces temps politiques, deviennent plus qu’incertains – mais relevait plutôt d’un rejet de l’enfermement de ses films dans une catégorie. Dans le cinéma de Dolan, il s’agit en effet en plutôt de tendre vers une exploration universelle des sentiments et, par ce biais, de normaliser l’homosexualité de ses personnages. À l’image de la séquence culte de Mommy (2014) dans laquelle Steve élargit le cadre de l’image, l’ouvrage montre que Xavier Dolan est un oiseau libre, passant d’un genre à l’autre avec inventivité, que l’on retrouvera prochainement en salles pour un film d’horreur.

Xavier Dolan, La folie des passions, dirigé par Jean-Max Méjean et Shiva Fouladi, Éditions L’Harmattan, 2025, 128 pages, 17 euros.