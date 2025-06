L’Evadé du camp 1 (Combo Blu-ray + DVD, Elephant Films, Sorti le 05/05/25).

Article écrit par Alexis Leroy

5 septembre 1940. Lors de la bataille d’Angleterre, le soldat allemand Franz von Werra est arrêté par les Anglais. Interrogé, il ne donne aucun renseignement, et parie même avec un officier qu’il s’évadera dans les 6 mois. Enfermé dans un camp, il parvient à s’enfuir douze jours après son arrivée. Repris, il tente un nouveau plan…

Inspiré des évasions du lieutenant Franz von Werra, pilote de chasse de la Luftwaffe, L’Evadé du camp 1, réalisé en 1957 par Roy Ward Baker (qui fit ses classes de metteur en scène dans les services cinématographiques de l’armée britannique, et qui devint un cinéaste confirmé pour le cinéma et la télévision, notamment pour la Hammer) constitue une œuvre originale. La singularité de ce long-métrage repose sur le choix du protagoniste, une décennie après la fin du second conflit mondial, celui de l’ennemi : un aviateur allemand, qui ne semble pas a priori un héros envers lequel nous n’éprouverons pas de la sympathie. Néanmoins, au fil de ce long-métrage, nous ressentirons pour ce personnage une certaine empathie, à travers ses deux évasions, ses actions, mais peut-être pas son attitude parfois hautaine vis-à-vis de ses camarades de captivité ou des officiers anglais.

Roy Ward Baker distille avec maîtrise un art du suspense : il reprend les scènes attendues d’un film d’évasion, mais sans développer les ambiances d’un film de camp de prisonniers, ou en s’attardant sur la psychologie du protagoniste voire sa conviction personnelle envers le régime nazi. L’essentiel du film se concentre sur les deux évasions (celle, infructueuse, du Camp 1, puis celle, réussie, du second camp), les fuites de von Werra dans la campagne britannique (superbement photographiée), et la fin du périple au Canada. Le passé du pilote est mis de côté, et sa disparition à l’automne 1941 annoncée de manière sibylline. Un film d’excellente tenue, d’autant plus que l’officier est incarné par Hardy Krüger, acteur qui brillera ensuite dans de nombreuses productions internationales, notamment chez Kubrick pour Barry Lyndon.

L’Evadé du camp 1 – Combo Blu-ray + DVD (Elephant Films, sortie le 05/05/25).

Durée : 111 min. env.

Format audio : Français, Anglais – DTS HD Dual Mono 2.0

Format d’image : 1. 66 : 1 1920x1080p Noir et Blanc

Sous-titres : Français blancs, Français jaunes, Anglais

Nombre de disque : 2

Suppléments : Le film par Justin Kwedi – Bande annonce.