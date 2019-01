Les Invisibles

Après une année de bénévolat auprès de femmes SDF et une deuxième mouture de scénario, Louis-Julien Petit a fait des bons choix. A commencer par celui d’un film qui se passe à l’intérieur du centre. Sous ce toit « bienfaiteur » entre rires et larmes, nous voyons vivre ces femmes au quotidien et apprenons à connaître chacune d’entre elles.

L’autre choix, encore plus audacieux, est celui d’un casting avec des actrices non professionnelles. Pour camper les SDF seulement deux comédiennes, Julie (Sarah Succo) et Catherine (Marie-Christine Cory), ont rejoint la cinquantaine d’actrices en herbe, toutes issues de la rue. Parmi ces combattantes, il y a Adolpha Van Meerhaeghe dont l’humour au coin de l’oeil et la sincérité chevillée au corps crèvent l’écran, mais aussi Edith (Piaf), Beyoncé, ou Brigitte (Macron), …, qui ont gardé leur nom d’emprunt utilisé au centre durant le tournage. « En s’abritant derrière une personnalité autre, elles trouvé le courage de se livrer dans toute leur vérité, en oubliant la caméra » précise Louis-Julien Petit. Spectateurs, nous oublions également nos propres certitudes, portés par leur énergie contagieuse, cueillis par cet humour brut qu’elles manient sans précaution comme par conjurer le sort « d’une vie de merde ».