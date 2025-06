Article écrit par Mathis Podczaski

Le thème du passage de l’enfance à l’âge adulte a toujours été l’occasion pour les

cinéastes de redoubler d’ingéniosité pour montrer cette transition importante de la vie sans

imiter ce qui a déjà été fait. Par exemple, afin de capturer au mieux les transformations

physiques de ses personnages et leurs évolutions respectives, Richard Linklater a étendu le

tournage de son film Boyhood (2014) sur une décennie. Mais si certains films prennent le

temps de « préparer le terrain » pour assurer au mieux la transition, d’autres n’hésitent pas à

propulser des héros encore jeunes dans un monde froid et violent auquel ils ne sont pas

préparés. C’est vrai, comment anticiper sa vie future à une période où on joue encore au

football avec ses amis pour passer le temps et où on croit que les porte-bonheurs existent

encore ? Ce sont ces différentes questions qui taraudent l’esprit du réalisateur franco-

tunisien Lofti Achour qui pour son long-métrage Les Enfants rouges, s’inspire d’une histoire

vraie et raconte la transformation psychologique de Achraf (incarné par le jeune mais

talentueux Ali Hleli), jeune garçon qui se voit confier une tâche des plus macabres après

avoir été attaqué dans les montagnes tunisiennes.

Le bonheur des premières minutes, presque un moment d’évasion loin de la réalité du

monde, ne dure pas : la menace demeure invisible mais elle manifeste sa présence par la

cruauté de ses actes. Dès lors, pour Achraf, commence l’entrée dans le monde des adultes :

froid, violent et impitoyable. Ce poids qui pèse sur les épaules du personnage, Lofti Achour

le construit autour de la couleur du sang : Achraf ne quitte jamais son gilet rouge, qu’il porte

lors de la tragédie au cœur du film, comme si le choc avait été si intense qu’il l’avait

imprégné jusque dans son propre corps. Le blanc du sac (et par extension, l’innocence de la

jeunesse) se retrouve souillé par le sang de la violence, le jeune Achraf devant assumer un

rôle et une responsabilité auxquels il n’a jamais été préparé et qu’il ne pourra plus jamais

oublier.

Mais Achour ne se contente pas de faire se reposer la violence de son histoire sur ses

images, le réalisateur utilisant différents éléments sonores comme source d’angoisse : le

bruit installe une tension et crée même des effets de surprise qui ne font qu’accroître

l’anxiété des personnages et du spectateur. Par exemple, la présence physique de la menace

est introduite par le bruit des vêtements qu’ils attrapent ; Achraf perd pied après l’incident

en manquant de dévaler une pente dont les graviers lui assourdissent les oreilles. Mais le

silence est un facteur d’angoisse tout aussi efficace, le jeune garçon faisant sauter une mine

qui semble ne pas autant le surprendre, à l’inverse du spectateur. Plus tard dans le film,

Achraf accompagne un groupe d’adultes dans la montagne et l’un d’eux marche

accidentellement sur une autre mine : un simple bruit de détonation et l’immobilisation du

personnage suffit à faire comprendre au spectateur et au petit groupe qu’ils risquent de ne

pas s’en sortir. L’un d’eux arrive par chance à la désamorcer, évitant ainsi un nouveau

drame. En manipulant habilement à la fois le son et le silence, le réalisateur transforme cette

montagne, qui apparaissait au premier abord comme un espace de jeu et de contemplation,

en un terrain hostile et imprévisible.

Le protagoniste étant encore un enfant, il est normal qu’il essaie de se détacher de ce

traumatisme en renouant avec ce qui fait sa vie : malgré le choc, Achraf tente de poursuivre

ses activités quotidiennes, mais ce à quoi il a assisté ne peut le laisser indifférent et finit par

obscurcir sa personnalité. Cette dernière devient violente, notamment lorsqu’il s’emporte

contre d’autres enfants lors d’une partie de football à laquelle il a participé en espérant

effacer ce souvenir de sa mémoire, du moins pendant un temps. Mais il n’y a rien à faire : le

drame fait désormais partie de lui et du reste de son existence et il n’a d’autre choix que

d’accepter la réalité pour mieux la supporter. Pour s’y adapter, il ne peut compter que sur les

symboles de l’enfance, comme ce caillou porte-bonheur, illustrant le fait de se protéger

d’une cruelle réalité à laquelle il a dû s’adapter trop vite et dans les pires conditions

possibles. Son départ de son village dans les dernières minutes illustre sa transition

achevée : il quitte la première partie de sa vie pour commencer la seconde, même si celle-ci

sera de courte durée.

En adoptant un point de vue aussi sombre sur la transition vers l’âge adulte, Les

Enfants rouges démontre la capacité de jeunes enfants à supporter des événements aussi

traumatisants à l’aide de leur imagination et de leurs croyances personnelles. Le contraste

entre un environnement dangereux et une jeunesse qui veut s’en tenir à l’écart le plus

longtemps possible malgré son implication directe est mis en scène avec originalité par Lofti

Achour, qui montre l’impact du traumatisme avec une violence et une innocence toutes deux

bien équilibrées.