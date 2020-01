Les Arcs Film Festival – le Palmarès

Article écrit par Marie Salah

La 11e édition des Arcs Film Festival s’est clôturée vendredi 20 décembre dans une ambiance festive et cinéphile, et ce, malgré les grèves qui n’ont découragées ni invités, ni participants.

Le jury, présidé par le réalisateur Guillaume Nicloux, accompagné de Santiago Amigorena (scénariste, producteur, auteur), Mélanie De Basio (musicienne), Nina Hoss (comédienne), Atiq Rahimi (réalisateur, auteur) et Antoine Reinartz (comédien) a décerné 6 prix :

– La Flèche de Cristal, a été remise à ATLANTIS réalisé par Valentyn Vasyanovych.

Atlantis, Valentyn Vasyanovych

– Le Grand Prix du Jury a été attribué à ROCKS de Sarah Gavron, qui sortira le 29 avril, distribué par Haut et Court. Rocks était notre film coup de coeur du festival, un prix donc amplement mérité pour sa réalisatrice et son incroyable équipe !

– Deux prix d’interprétation ont été décernés : le premier, collectif, à NICHOLA BURLEY & ROXANNE SCRIMSHAW pour le film Lynn + Lucy de Fyzal Boulifa ; et le second à CARICE VAN HOUTEN pour le film Instinct d’Halina Reijn – Notre second coup de coeur du Festival !

Carice Van Houten, Nichola Burley et Roxanne Scrimshaw

– Le prix de la meilleure musique originale, doté de 1000 euros par la SACEM, a été attribué à KJARTAN SVEINSSON pour le film Echo, qui sortira le 1er janvier distribué par Jour2Fête.

– Le prix de la meilleure photographie a été attribué à BASIL DA CUNHA pour le film O fim do Mundo.

O fim do mundo, Basil Da Cunha

Le Prix du Public a récompensé BENNI de Nora Fingscheidt qui sortira le 4 mars distribué par Ad Vitam.

Le prix de la Presse, décerné par un jury composé de Lily Bloom (Le Cercle), Emily Barnett (Marie Claire, Le Cercle), Bruno Deruisseau (Les Inrockuptibles) et Erick Grisel (Glamour), a été remis au film de Jan-Ole Gerster, LARA JENKINS qui sortira le 26 février distribué par KMBO.

Le prix Cineuropa, doté de 5000 euros de promotion sur le site au moment de la sortie du film, a été remis à INSTINCT de Halina Reijn.

Les lycéens de Bourg Saint Maurice, Albertville et Chambéry ont remis le prix du Jury Jeune au film INSTINCT de Halina Reijn. Une mention a été décernée au film Benni de Nora Fingscheidt et à sa jeune actrice Helene Zengel.

Instinct, Halina Reijn

Le jury court métrage, présidé par Houda Benyamina (réalisatrice), accompagné de Agathe Bonitzer (comédienne), Aurélie Chesné (conseillère programmes courts France Télévision), Aude Gogny-Goubert (réalisatrice, autrice et comédienne), Guillaume Gouix (acteur et réalisateur), Kacey Mottet Klein (comédien) et Olga Pärn (réalisatrice, illustratrice) a attribué le Grand Prix à BEAST de Aasne Vaa Greibrokk.

Beast, Aasne Vaa Greibrokk

Une mention spéciale a été décernée à All Inclusive de Corina Schwingruber Ilic et une mention spéciale d’interprétation à Héloïse Valle dans Matriochkas de Bérangère McNees.

« #jesuislà», de Eric Lartigau, a été projeté en avant-première et en clôture en sa présence et celle du comédien Ilian Bergala.

Avec plus de 120 films, pour la plupart inédits en France, le festival a proposé un panorama le plus exhaustif possible du cinéma européen, consacré un focus à la Finlande et aux Pays Baltes, proposé de nombreuses avant-premières en présence des équipes des films, remis le Prix Femme de cinéma Sisley/les Arcs à la réalisatrice britanique Sarah Gavron, organisé des rencontres, des conférences, des concerts,…

Isabelle Huppert, Lambert Wilson, Riccardo Scamarcio, Alex Lawther, Frédéric Chau, Maria Leite, Barbara Sukowa, Gaspard Ulliel, Julie Gayet, Carice Van Houten, Halina Reijn, Yann Arthus-Bertrand, Josephine Frida Pettersen, Luc Jacquet, Filippo Meneghetti, Ignas Jonynas, Dainiu Kazlauskas, Noël Mamère Aure Atika, Sarah Stern, Lucie Fagedet, , Louis-Do de Lencquesaing, Sarah Gavron, Niels Schneider, Finnegan Oldfield, Vincent Lacoste, Noée Abita… entre autres, étaient présents lors de cette 11è édition du Festival. Sans oublier les groupes et musiciens qui se sont produits aux Arcs : The Supermen Lovers, La Chica, Sofiane Saidi, Form – DJ Set, Crystal Murray, Fishbach, Domenique Dumont… pour le plus grand plaisir du public venu découvrir les films dans les salles de cinéma de l’un des plus grands domaines skiable relié au monde, Paradiski.