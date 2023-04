Le tourbillon de la vie en DVD

Article écrit par Jean-Max Méjean

Pour ceux qui l’auraient raté en salle, M6 Vidéo sort en DVD, VRD et VOD le film d’Olivier Treiner avec une pléiade d’acteurs. Film peut-être un peu trop passé inaperçu dans le flot ininterrompu des productions venues du monde entier et qui nous submerge, on éprouvera du plaisir à voir cette comédie qui raconte en fait une histoire toute simple, mais pourtant très compliquée comme l’amour, comme la vie, comme le fameux battement des ailes d’un papillon.

Les grands tournants de notre existence sont parfois dus à de petits hasards. Si Julia n’avait pas fait tomber son livre ce jour-là, aurait-elle croisé Paul ? Ou sa vie aurait-elle pris une toute autre direction ? Nos vies sont faites d’infinies possibilités. Pour Julia, il suffit d’un petit rien tellement de fois ; tous ces chemins qu’elle aurait pu suivre, toutes ces femmes qu’elle aurait pu être… Choisit-on son destin ? A quoi tiennent l’amour ou le bonheur ?

Ce film à savourer maintenant sur son canapé interroge le hasard, comme l’avait fait avant lui Marivaux, le destin comme le firent les Grecs anciens. L’actrice principale Lou de Laâge est inoubliable. Et puis parce que c’est le premier de ce jeune scénariste et auteur de pièce de théâtre, et récompensé en 2012 par le César du meilleur court-métrage pour L’Accordeur.

Le Tourbillon de la vie a nécessité 87 lieux de tournage, dont trois ont été reconstitués, mais pour le reste l’équipe a préféré les décors naturels comme il se doit. Le directeur de la photographie, Laurent Tangy et le réalisateur ont voulu une image contrastée et de grande qualité en s’inspirant du travail de Paul Thomas Anderson et David Fincher récemment honoré lui aussi aux Césars.