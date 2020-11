Le Magnifique

Le début du film met en scène un agent secret téléphonant depuis une cabine. Celle-ci ne tarde pas à être soulevée par une grue, sortant d’on ne sait où, et jetée à la mer où un requin s’empresse d’en dévorer l’hôte.

Lorsque l’on voit ce film, on pense tout de suite à Gérard de Villiers et à sa série de romans d’espionnage, « SAS », ou encore aux « James Bond » de Ian Fleming.

Tel est le genre de romans de gare que François Merlin écrit.

Les intrigues, ayant toujours pour cadre des endroits exotiques (que son auteur n’a sûrement jamais vus qu’en photo), et dont le héros, un agent-espion pas secret pour un sou, fait succomber à son charme toutes les femmes qu’il rencontre, s’y résument à une course poursuite interminable avec le méchant Karpov, parsemée des cadavres de ses sous-fifres tués par dizaines à chaque tome.

De l’aventure, du sexe, de la violence, de l’exotisme et un héros macho, bref, la recette classique d’un récit populaire.

En regardant le début du Magnifique, on croit que De Broca nous sert un film d’action déjanté et rigolard, mais l’on découvre ensuite qu’il nous fait entrer dans l’imaginaire de François Merlin, le véritable protagoniste du film.

On peut ainsi voir François Merlin devant sa machine à écrire un jour de pluie, et passer aux aventures de son héros dans un décor paradisiaque dans la même scène.

On se rend alors compte au fil des séquences que l’auteur nourrit ses romans de ses fantasmes et de sa frustration ; ainsi il intègre à son récit des personnes réelles, qui, si elles lui sont déplaisantes, incarnent des « méchants », telles que son éditeur, dont il donnera les traits au rival de son héros. A contrario, la séduisante voisine de François Merlin sera la nouvelle conquête de Bob Sinclair.

Ce procédé, libérateur pour l’écrivain, le conduit à écrire des scènes hilarantes d’absurdité vengeresse.

C’est de cette façon, en réécrivant sa vie à son avantage dans ses romans, que François Merlin tente de satisfaire son égo et de remplir sa vie.

Le traitement graphique dont bénéficient ces scènes souligne également l’absurdité des personnages, des situations ou des descriptions décrites par l’auteur.

Lorsque Bob Sinclair tire un coup de feu, dix hommes meurent, et un torrent de sang dévale les marches jonchées de cadavres et d’agonisants.

De même, peu importe où se trouve Bob Sinclair : il fait beau, et il y a toujours de belles et lascives jeunes femmes naturellement vêtues de tenues diaphanes qui l’attendent dans de luxueuses demeures.