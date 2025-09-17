Article écrit par Audrey Colard

Saisie d’une fascination inexplicable pour la photographie d’une patinoire qu’elle a vue sur une carte postale, Jeanne fugue de son refuge en haute montagne pour rejoindre ce lieu qui l’obsède. Cette patinoire de style art déco — en contraste avec les images de montagnes enneigées ayant précédé le voyage de Jeanne — apparaît comme irréelle, tel un décor de cinéma, trop beau pour être vrai. La patinoire s’avère être en effet une porte d’entrée vers le monde fictionnel : un studio de cinéma dans lequel la jeune fille se réfugie une nuit, avant de découvrir le tournage en cours d’une adaptation du conte de La Reine des neiges.

Nous assistons ainsi à la progressive entrée de Jeanne dans l’univers du cinéma, à la fois magique et impitoyable, semblable à la figure glaciale et majestueuse de la reine des neiges incarnée par Marion Cotillard, dont la beauté froide dissimule une forme de cruauté silencieuse. Jeanne échappe au fur et à mesure à son moi réel et devient fiction en remplaçant une comédienne sur le tournage. Elle passe en effet du statut de la spectatrice, de la voyeuse qui observe derrière les décors le tournage de la Reine des neiges à celui du personnage du film. La Tour de Glace tisse ainsi plusieurs niveaux narratifs, alternant entre l’histoire personnelle de Jeanne et celle du tournage qu’elle découvre, jusqu’à les entremêler et les confondre. Si cette superposition peut désorienter, il ne s’agit pourtant pas tant de chercher à les distinguer que d’accepter leur complexité.

Lucile Hadžihalilović s’est inspirée librement de la version du conte de La Reine des neiges écrite par Hans Christian Andersen. Dans celle-ci, un petit garçon reçoit dans l’œil l’éclat d’un miroir magique et disparaît, enlevé par la reine des neiges. Si, dans le conte, le miroir incarne le Mal en révélant à l’enfant la laideur du monde, il est ici transposé sous la forme d’un cristal, objet capable de dévoiler le royaume de la reine ainsi qu’un millier d’autres. La métaphore du cristal permet à Hadžihalilović de raviver le mythe du miroir magique, issu des pratiques anciennes de catoptromancie — forme de divination par les miroirs — et d’en actualiser les enjeux symboliques. Le cristal agit ici comme un dispositif à double fonction : à la fois analogue à la lentille d’une caméra, qui capte et focalise la lumière, et comparable à un écran de cinéma alternatif, surface de projection prodiguant des visions magiques.

Finalement, l’histoire de La Reine des neiges semble n’être qu’un prétexte pour Lucile Hadžihalilović, un point de départ narratif lui permettant de livrer une véritable ode au cinéma en tant qu’art de l’envoûtement. Le film se déploie à un rythme volontairement lent, accentué par l’emploi de plans fixes et d’une focale unique. À travers ces choix, la cinéaste installe une atmosphère hypnotique, non pas dans une intention manipulatrice, mais plutôt dans le but de nous révéler la puissance du cinéma à nous faire basculer de l’autre côté du miroir, à l’image du personnage de Jeanne — c’est-à-dire à susciter des états d’attention et de réceptivité accrus, grâce auxquels nous nous immergeons pleinement dans des univers que nous consentons de croire.