La Règle du jeu ( Édition Collector Blu-ray 4K Ultra HD+ Blu-ray + Blu-ray Bonus + Livret, sortie le 04/06/25).

Article écrit par Alexis Leroy

Accueilli en héros à l’aéroport du Bourget, l’aviateur André Jurieux, qui vient de traverser l’Atlantique dans le seul but d’impressionner Christine de La Chesnaye est déçu de ne pas la trouver à son arrivée. Son ami Octave le convie dans un château en Sologne dont le propriétaire, Robert de La Chesnaye, va y donner une partie de chasse suivie d’une fête à l’issue funeste.

Réalisateur depuis plus d’une décennie avant La Règle du jeu, Jean Renoir n’était plus un inconnu pour le public. Avant de mettre en scène cette comédie dramatique inspirée de Musset, Marivaux, et Beaumarchais, le cinéaste se fit connaître par une série de films engagés à gauche comme La Vie est à nous (1936) ou La Marseillaise (1937), même s’il ne fut pas membre du PCF et appartenait plutôt à la bourgeoisie, comme le rappellent certains bonus de ce coffret, ou la biographie rédigée par Pascal Mérigeau. La Grande illusion (1937), chef-d’œuvre pacifiste et antimilitariste, rencontra un succès public, comme La Bête humaine (1938). Il fonda alors, avec son neveu Claude, une société de production pour financer La Règle du jeu, un long-métrage qui se focalisera sur l’univers de l’aristocratie que Renoir connut dès sa jeunesse.

La Règle du jeu, sous des atours de marivaudages ou de comédies à la manière de Beaumarchais, et de Musset pour les sentiments et l’amertume, prend au fil de scènes une tournure dramatique, voire tragique, dont le pessimisme semble non seulement résumer la crise sociale et politique post-Front Populaire, mais aussi annoncer d’autres troubles post-accords de Munich. Comédie douce-amère, satire de la légèreté et de la cécité morale d’une partie de la société, le film fonctionne principalement sur le quatuor des protagonistes ( l’épouse, le mari, l’amant et l’ami), en se déclinant en deux parties de registres différents : le marivaudage (Paris), ensuite le tragique (la partie de chasse en Sologne, et la fête symbolisant le fatum d’aucuns parmi les personnages), et ce sous le regard d’Octave, ami qui deviendra de plus en plus désenchanté face à ce ballet d’apparences.

Pour ce long-métrage aux allures de théâtre, Renoir réunit une troupe de comédiens brillants qui joueront leur partition avec talent (et quels comédiens ! Dalio, Carette, Toutain, Dubost, Grégor, Renoir, Parély, Modot) via une intrigue (voire plusieurs) bénéficiant d’une réalisation artiste. Sous l’égide de Renoir et de son chef opérateur Jean Bachelet, assisté par Cartier-Bresson, Koch, Lourié, Douy, sans omettre la bande-son où Mozart, Chopin, Offenbach, accompagnent Kosma et Scotto, les personnages virevoltent physiquement et verbalement, entamant une scénographie où le thème d’une règle du jeu social qui immerge le spectateur dans un spectacle entre illusion et réalité. Renoir et son équipe se métamorphosent en virtuoses du plan-séquence, des travellings, de portes ouvertes à l’arrière-plan, et de la profondeur de champ, pour les extérieurs en Sologne ou dans les studios de Joinville.

Las ! Tronqué, banderillé par les critiques de 1939 (le choix par Renoir de Dalio, acteur juif, pour incarner un marquis, suscita de vives polémiques et un déferlement d’opinions fascistes et fâcheuses), boudé par le public d’alors qui fut déconcerté par son originalité, La Règle du jeu devra patienter deux décennies pour réapparaître dans une version quasi-intégrale et restaurée. Les éditions Rimini nous convient à une redécouverte de ce « film des films » selon François Truffaut, dans une somptueuse version en 4K au master impeccable, -alliant les efforts conjoints pour ce coffret de la Cinémathèque Française, de Criterion, de la Cinémathèque Suisse et des Grands films classiques-, aux bonus variés, riches, comme le livre de Charlotte Garson aux voies et approches multiples.

