Festival Regards croisés, appel à films.

Article écrit par Jean-Michel Pignol

Après une édition qui a remporté un franc succès avec plus de 2 000 festivaliers, les organisateurs souhaitent poursuivre cette dynamique et proposer au public de nouveaux moments d’exception! Qui succédera aux 16 courts métrages couronnés par le jury présidé l’an dernier par Dominique Farrugia ? C’est le moment de faire des films !

Place aux tournages

Le concours est ouvert à toutes les personnes en situation de handicap travaillant ou ayant travaillé en milieu protégé ou en milieu ordinaire mais également aux films d’entreprise. Sous forme de reportages, fictions ou témoignages, chacun s’emploie à montrer en 6 minutes maximum qu’être différent est une source de richesse pour l’entreprise. Chaque candidat pourra ainsi choisir la catégorie selon ce qu’il souhaite évoquer dans son court métrage :

Sa propre vie au travail ou celle des salariés.

La politique de l’entreprise au titre de l’insertion des personnes en situation de handicap.

Sa façon personnelle de vivre son handicap.

etc.

Une idée, un témoignage, une histoire à raconter ? Il suffit d’une caméra HD, d’un téléphone…

le tout est d’être créatif et d’oser ! Faites des films » ?



Un pré-jury est constitué pour sélectionner les meilleurs films qui seront classés dans l’une des différentes catégories. Le jury du Festival est composé de professionnels de l’image, du cinéma, de la télévision, du monde des arts et de la culture, ainsi que des représentants de personnes handicapées.

L’objectif

• Aider à changer le regard des entreprises sur le handicap

• Montrer qu’être différent est une source de richesse pour l’entreprise.

• Démontrer que le « Handicap n’empêche pas le talent ». d’oser !

COMMENT INSCRIRE VOTRE FILM ?

La démarche est simple, il suffit de se rendre sur la plateforme en ligne : www.festivalregardscroises.com/edition2023/ inscrire-votre-film Avant le 25 septembre 2023 Chaque film sera classé dans l’une des cinq catégories suivantes : • Milieux protégé et adapté • Milieu ordinaire • Communication d’entreprise • Autres regards • Autres regards ESAT et Entreprise Adapté.

Voici quelques regards des personnalités du cinéma ayant participé aux précédentes éditions.

Sam Karmann https://fb.watch/ifCelqKy46/,

2022 Dominique Farrugia : https://drive.google.com/file/d/1i7Vd6dPjFvzSA-RmuZW82OK3B_FSsPP4/view?usp=share_link

2019 Charlotte De Turckheim : https://drive.google.com/file/d/1UPMe5WxjHM-5ctiIGHhU9474yrL61cVM/view?usp=share_link

2018 Stéphane Brizé : https://drive.google.com/file/d/160TcSqjMj2nmDzpBeoVc32NfIEC81jSx/view?usp=share_link