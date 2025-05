Distribuer un film, entretiens.

Article écrit par Jean-Max Méjean

Pas seulement utile aux étudiants en cinéma, ce livre d’entretiens s’adresse à tous ceux qui s’intéressent au cinéma sous toutes ses coutures. En cette période de festival de Cannes, il ne faut pas oublier que le plus important pour un film, ce n’est pas finalement de pouvoir se tourner, mais surtout de pouvoir être distribué. On rencontre même – et c’est loin d’être un fait isolé – des films qui, même récompensés dans un festival, ne trouvent pas de distributeur. Alors ce livre est encore une pépite des éditions Les Impressions Nouvelles qui, depuis la Belgique, aident les amateurs de cinéma à parfaire leur culture et/ou leur savoir-faire. Dirigé par Stéphane Goudet, il va vous permettre de rencontrer grâce à lui des cinéastes et leurs producteurs pour déceler les difficultés, les espoirs et les échecs. Les six entretiens qui composent cet ouvrage ont été réalisés à l’Université de Paris I, Panthéon Sorbonne par des étudiants des deux Masters Cinéma de l’École des Arts de la Sorbonne et de l’École d’Histoire de l’Art et d’Archéologie. Ils ont été organisés par Claire Vassé, professeur associée, écrivain et réalisatrice ; par Frédéric Sojcher, professeur, auteur et réalisateur et par Stéphane Goudet, maître de conférences, critique à Positif, auteur et directeur artistique du cinéma Le Méliès à Montreuil et qui a signé l’introduction du livre. À l’occasion de ces échanges libres et passionnants, on rencontre au fil des pages des binômes ou des trinômes constitués autour des figures importantes de Rebecca Zlotowski, Olivier Assayas, Julien Guetta, Emmanuel Mouret, Arthur Harari et Valérie Donzelli qui évoquent au passage le rôle méconnu du distributeur dans la production des films, le travail du marketing, le rapport aux salles de cinéma et aux plateformes et, enfin, les enjeux du marché contemporain.

Ainsi, le métier le moins connu et le moins glamour de la filière cinématographique va-t-il se dévoiler devant les yeux des futurs cinéastes ou techniciens du cinéma ? À quoi servent les distributeurs, quels sont leurs enjeux, leurs interlocuteurs, leurs formations ? Comment a évolué leur travail ces dernières années ? Comment se projettent-ils dans l’avenir ?

Pour cela, les concepteurs de l’ouvrage, au premier rang desquels se trouve bien sûr Stéphane Goudet, n’ont pas simplement convié les plus grands noms qui font la distribution du cinéma en France : Jour2fête, Pathé, Les Films du Losange, Ad Vitam, Pyramide, Wild Bunch et Le Pacte. En effet, pour bien cerner les problématiques de la distribution aujourd’hui, considérée comme le plus fragile et le plus difficile du secteur, les échanges ouverts ont été organisés afin que puissent venir en débattre ensemble réalisateur, producteur et distributeur. Et ça pulse. À lire pour comprendre mieux ce qu’il se passe au moment de vouloir faire enfin son film, vouloir le faire produire et, surtout, le faire enfin distribuer…

Stéphane Goudet. Distribuer un film. Entretiens. Les Impressions Nouvelles, Bruxelles, 2025. 168 pages, 19 euros. Distribution Harmonia Mundi.