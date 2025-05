Cannes hors-les-murs : « Partir un jour »

Article écrit par Lucas.Lusinier

Partir un jour, le retour.

En 2022, la réalisatrice Amélie Bonnin s’était qualifiée parmi les « Talents » de l’année à la Fête du court-métrage, et s’amusait à y présenter son film, Partir un jour, toute guillerette et détendue, en veste bleue azur de l’équipe de natation de Cherbourg. Partir un jour avait été tourné dans plusieurs petites villes de la Seine Maritime avec des sous de la Région Normandie, et il accompagnait les pensées d’un trentenaire (Bastien Bouillon), qui, en vacances chez ses parents dans son vieux bled, renouait avec une amie de collège (Juliette Armanet), avec laquelle on comprenait qu’une histoire ne s’était pas concrétisée. Trois ans et un César du meilleur court plus tard, les enjeux ont encore un peu changé pour Bonnin, qui troque ses coupe-vent et ses imper’ contre une robe de luxe et un brushing accroche-cœur géant, afin de mieux briller parmi les stars lors de la cérémonie de lancement du 78ème festival de Cannes. Son premier long-métrage, également appelé Partir un jour, en est le film d’ouverture, et il semblerait que le récit d’origine ait été quelque peu gonflé, grossi comme sous une loupe, afin que ce pèlerinage en France rurale puisse être montré a des invités aussi prestigieux et disparates que Robert De Niro (palme d’honneur de cette édition), Payal Kapadia et Hong Sang-soo (membres du jury présidé par Juliette Binoche). La cérémonie, comme chaque année, a été diffusée en direct partout où on voulait d’elle, sur plusieurs chaînes de télévisions, dans à peu près tous les réseaux de multiplexes, et sur les toiles de nombreux cinéma indépendants. L’ambiance dans l’une des grandes salles de l’UGC Les Halles était électrique et joyeuse, les sièges, presque tous occupés. Quand on assiste à ce genre d’évènements, on réalise que le public finit souvent par se prêter au jeu, une vraie complicité s’installe. La barrière de l’écran s’évapore et se dissipe, jusqu’à ce que quelques spectateurs se mettent à prendre en photo l’image de Leonardo DiCpario, comme si l’acteur discourait en face d’eux, et que d’autres rient aux grimaces et au flegme de De Niro, l’air de vouloir communiquer au papy du cinéma américain leur connivence. L’un des thèmes récurrents, dans les prises de paroles, était l’idée du festival comme une matrice, une maison : Binoche se revendiquait « fille de Cannes », De Niro disait s’y sentir comme « chez lui »… De quoi mettre tout le monde dans les meilleures dispositions pour un film qui parle précisément d’un retour aux sources.

Dans cette version, c’est cette fois-ci Armanet le personnage principal, Bouillon le love interest resté derrière, et Dominique Blanc la maman heureuse d’avoir son enfant en visite (contre Lorella Cravotta auparavant). Il y a un cachet plus ambitieux, plus prestigieux dans cette monture plus longue – à minima, une distribution plus grande et mieux connue. Le court-métrage avait des airs de petite bulle de nostalgie, tout y était contenu et agréablement lo-fi : Le film avait la taille d’une madeleine, et ça fonctionnait dans le cadre de son scénario assez banal, mais touchant, notamment dans des scènes où Bouillon rêvait à son ancienne dulcinée en mangeant des Pépitos et en chantant du Cabrel sous la mezzanine de sa chambre d’ado. Maintenant que Bonnin a un budget conséquent, elle semble vouloir faire une comédie musicale plus attendue et traditionnelle, avec chorégraphies (de danse comme de caméra) complexes et jeux de lumière audacieux (Bob Fosse, tirage France Télévisions). C’est un peu dommage : les moments dansés, dans le court original, étaient comme des petites irruptions de la vie alternative que des gens ordinaires se laissaient parfois imaginer, des tentatives timides de sortir de leur quotidien. C’était une poétique du « Et si ? ». Désormais, ces scènes sont des capsules qui tiennent d’une tendance qu’on a remarqué, dans les films musicaux récents, celle de proposer des pastilles mélodiques plus nombreuses, mais aussi plus brèves (on pense entre autres à Emilia Perez, de la précédente édition de Cannes) : la philosophie d’écriture est TikTok-ienne et esthétiquement réductrice, avec les mêmes mouvements à mi-chemin entre spontanés et répétés que sur cette plateforme, et puis, les mêmes adresses directes au spectateur, aussi (big up aux deux bons copains des héros, Mhamed Arezki et Pierre-Antoine Billon, experts en regard-caméra).

C’était sans doute plus rigolo de regarder le film loin de la Croisette et de ses assemblées internationales : Dans le court-métrage comme dans le long, les chansons sont des tubes de la pop française, censés représenter la nostalgie des personnages pour leur jeunesse commune, dans les années 2000 (Femme Like U, Ces soirées-là et évidemment, la chanson-titre), plutôt que la spécificité de leurs émotions. Aussi, aux Halles, on aura vu de nombreux hochements de tête rythmiques dans le public, et on aura entendu une dame, dans notre rangée, taper dans ses mains et fredonner quelques paroles. Le film se prête au karaoké, d’ailleurs il en reprend les codes visuels dans ses génériques de début et de fin.

Les applaudissements sincères et enthousiastes pendant les discours de Laurent Laffite, maître de cérémonie, les « blagues de festivaliers », possibles dans seules des salles combles (les spectateurs qui jouent à vocaliser leur entrain, devant le logo de la Région Grand Est, qui remplace ici la Normandie)… Pas de doute, le festival de Cannes a commencé dans toute la France.