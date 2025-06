Bons Baisers d’Athènes (Combo Blu-ray + DVD édité par Elephant Films, sortie le 06/05/25).

Article écrit par Alexis Leroy

1944. Le Stalag VII Z n’est pas un camp comme les autres : niché au cœurs des îles grecques, les nazis y font travailler des prisonniers hors du commun au sein de l’unité de récupération des antiquités. Mais alors que les résistants organisent la libération de l’île, les détenus y voient l’opportunité de s’évader en dérobant les trésors que semble receler le monastère d’Athéna, caché dans les montagnes.

Tourné entièrement sur l’île grecque de Rhodes, financé par Lord Lew Grade, producteur émérite de télévision (Le Saint, Le Muppets Show, Jésus de Nazareth version Zeffirelli), Bons Baisers d’Athènes apparaît comme un film ambitieux et d’envergure. En premier lieu, par des plans, notamment ceux d’ouverture et pour certaines autres scènes , plans aériens qui permettent au réalisateur George Pan Cosmatos de proposer au spectateur des vues panoramiques de la topographie, des bâtiments accrochés aux flancs des montagnes, des monastères construits au sommet des hauts plateaux, le tout délimité par une mer magnifique et un ciel bleu infini.

Ensuite, le casting. Une distribution 10 étoiles, même si elle paraît hétéroclite au premier regard. Roger Moore, alors au sommet de sa gloire pour les James Bond des années 70, qui se voit confier le rôle d’un officier allemand de la Wermacht plutôt sympathique face aux SS, ancien antiquaire présent en Grèce uniquement pour convier ses prisonniers à la recherche de trésors enfouis. En outre, dès l’arrivée de la danseuse interprétée par Stefanie Powers, il songe rapidement à la courtiser, et se range ensuite du côté des résistants et des prisonniers évadés. Plutôt un aventurier qu’un militaire endurci ! Du côté des résistants, Telly Savalas , chef du réseau local et compagnon de la tenancière du lupanar local interprétée par la flamboyante Claudia Cardinale. Puis Elliott Gould, comédien itinérant, avec Stefanie Powers la strip-teaseuse, anti-héros qui mènera dans ce long-métrage une formidable course-poursuite à moto dans les ruelles étroites de la ville grecque. A ce propos, le personnage de Gould reste ambivalent : il oscille entre héros d’action et cabotin de comédie. David Niven, le vétéran du groupe, joue un archéologue désormais prisonnier de guerre et qui planifie son évasion. À presque 70 ans, son humour, son flegme, et sa détermination, voire son importance dans certains moments clés le rendent attrayant parmi cette galerie de personnages. Richard Roundtree et Sonny Bono terminent la liste des stars du film se voyant attribuer quelques scènes d’action. Nous traversons ainsi plusieurs continents cinématographiques via ces acteurs aux horizons variés.

L’une des autres qualités de Bons Baisers d’Athènes réside dans son alternance entre comédie utilisant de nombreux procédés (gestes, mots d’esprit, caractère) et action (poursuites, cascades, fusillades) à mesure que l’intrigue progresse, par exemple lors de l’assaut que Savalas et ses compères s’emparent du monastère où se trouve un missile que les nazis s’apprêtent à lancer sur la population. Le chef de la résistance affirme que le trésor recherché par les prisonniers et les autres personnages s’y trouve afin que ces héros malgré eux l’assistent dans la prise du bâtiment ! D’autres moments entretiennent un suspens de qualité, par exemple les combats sous-marins au couteau, ou à proximité du poste de transmission des troupes d’occupation.

Somme toute, Bons Baisers d’Athènes, avec son humour, son casting, ses scènes d’action, et sa musique signée Lalo Schifrin, nous entraînent dans un voyage divertissant, et rondement mené par les talents réunis pour nous distraire. Un film que nous revoyons chaque été avec un plaisir non dissimulé !

Bons baisers d’Athènes – Combo Blu-ray + DVD (Elephant Films, sorti le 06/05/25).

Format audio : Français, Anglais – DTS HD 2.0

Format d’image : 2.35 : 1 1920x1080p Couleur

Sous-titres : Français, Anglais

Nombre de disques: 2

Suppléments : Le film par Justin Kwedi – Interviews (Elliott Gould, Roger Moore, Sonny Bono, George P. Cosmatos, Jack Wiener & David Niven Jr., Claudia Cardinale, Telly Savalas, Anthony Valentine) – Bande-annonce d’époque.